Окупанти вбили двох жінок у Селидовому та розстріляли авто: розпочато розслідування

фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці розпочали розслідування за фактами розстрілу цивільного автомобіля та вбивства окупантами мирних мешканців міста Селидове на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

У відомстві зазначають, що відео розстрілу людей у Селидовому було оприлюднене у мережі. На цих кадрах зафіксовано, як солдати окупаційних російських військ, ймовірно, розстріляли з автомата цивільний автомобіль. Під час атаки в салоні перебували двоє громадян, одного з них поранено.

Після цього, як зазначають у прокуратурі, на місце події прибули українські військові. Вони відтягнули постраждалого з лінії вогню, надали йому першу медичну допомогу та евакуювали цивільних. Ця подія трапилася 24 жовтня.

Також є інформація, що ворожі війська розстріляли у місті двох жінок. Ці дані були оприлюднені у ЗМІ.

"В районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, знаходяться тіла загиблих цивільних. Тобто ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій супротивником", - наголошують у Офісі генпрокурора.

Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин подій та ідентифікації жертв окупантів.

Нагадаємо, раніше поблизу міста Селидове Покровського району Донецької області російські загарбники вбили чотирьох полонених бійців Національної гвардії України. Захисники були поранені та беззбройні.