Поблизу Вугледара окупанти розстріляли 5 полонених бійців ЗСУ, — Офіс Генпрокурора

фото: Офіс Генерального прокурора

У Донецькій області російські загарбники розстріляли беззбройних українських військовослужбовців, яких захопили в полон. Це сталося на початку місяця в районі Вугледара

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Наразі відомо, що 2 жовтня російські війська штурмували позиції Збройних Сил України поблизу міста Вугледар.

"У ході наступу окупанти взяли у полон 5 беззбройних українських захисників. Одного з них вони вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли", — йдеться в повідомленні.

В Офісі Генерального прокурора вкотре наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, нещодавно росіяни розстріляли на Донеччині шістьох полонених українських військових.

Раніше поблизу міста Селидове Покровського району Донецької області російські загарбники вбили чотирьох полонених бійців Національної гвардії України. Захисники були поранені та беззбройні.