Российские военные ворвались в квартиру в Торецке и расстреляли из автомата двух женщин

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Военные российской армии совершили очередное преступление против гражданского населения в зоне боевых действий в Украине. Оккупанты убили двух женщин в городе Торецк на Донетчине

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает RegioNews.

Инцидент произошел 21 ноября. Представители оккупационных войск зашли в квартиру в Торецке Донецкой области, где находились трое гражданских. Россияне открыли огонь, после чего две женщины скончались на месте.

"Оккупанты умышленно открыли по ним огонь из автоматического оружия, в результате чего двое местных жительниц погибли на месте", - рассказали в прокуратуре.

Мужчина, который был рядом с погибшими женщинами, был ранен: у него переломы плеча и ключицы.

Напомним, ранее кафиры убили двух женщин в Селидово Донецкой области и расстреляли гражданское авто.

Впоследствии стало известно об убийстве оккупантами гражданского мужчины в Селидово.