Российские военные ворвались в квартиру в Торецке и расстреляли из автомата двух женщин
Военные российской армии совершили очередное преступление против гражданского населения в зоне боевых действий в Украине. Оккупанты убили двух женщин в городе Торецк на Донетчине
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает RegioNews.
Инцидент произошел 21 ноября. Представители оккупационных войск зашли в квартиру в Торецке Донецкой области, где находились трое гражданских. Россияне открыли огонь, после чего две женщины скончались на месте.
"Оккупанты умышленно открыли по ним огонь из автоматического оружия, в результате чего двое местных жительниц погибли на месте", - рассказали в прокуратуре.
Мужчина, который был рядом с погибшими женщинами, был ранен: у него переломы плеча и ключицы.
Напомним, ранее кафиры убили двух женщин в Селидово Донецкой области и расстреляли гражданское авто.
Впоследствии стало известно об убийстве оккупантами гражданского мужчины в Селидово.