Росіяни вбили цивільного в захопленому селі біля Селидового на Донеччині

фото: Офіс Генерального прокурора

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Відомо, що 11 листопада в одному з Telegram-каналів була опублікована інформація про ймовірне вбивство цивільного, яке скоїли російські військові в Покровському районі. Попередньо, цей злочин стався після захоплення села Новоолексіївка, яке розташоване поблизу міста Селидове.

"На оприлюднених фото видно тіло чоловіка, яке знаходиться на дорозі поруч зі зруйнованими приватними будинками, що постраждали від бойових дій. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та розшукові заходи для перевірки інформації, встановлення всіх обставин події та ідентифікації жертви окупантів", ― йдеться у повідомленні.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини.

Нагадаємо, раніше окупанти вбили двох жінок у Селидовому на Донеччині та розстріляли цивільне авто.