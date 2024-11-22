У Житомирі переселенка з Донеччини отримала 15 років в'язниці за державну зраду

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Житомирський районний суд оголосив вирок 43-річній жінці, переселенці з Донецької області, за звинуваченнями у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії проти України.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Житомирського райсуду.

Суд встановив, що громадянка добровільно співпрацювала з військовослужбовцем російської армії.

За даним слідства, жінка надавала ворогу дані про розташування українських військових об’єктів на території Житомирської та Донецької областей, місць дислокації підрозділів ЗСУ, чисельності особового складу, маршрути пересування техніки та іншу інформацію з GPS-координатами стратегічно важливих військових об’єктів.

Крім того, вона публікувала в соцмережі "Однокласники" матеріали, що виправдовували дії російських військових та прославляли їх.

Фігурантку засудили за двома статтями Кримінального кодексу України до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше працівники Служби безпеки викрили трьох поплічників Росії, які співпрацювали з окупантами на Херсонщині. Затриманим "світить" від 15 років тюрми до довічного ув'язнення.