Росіяни обстріляли Краматорськ із РСЗВ "Торнадо-С": загинула жінка, є постраждалі

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Сьогодні вранці армія РФ накрила касетними боєприпасами житловий сектор Краматорська на Донеччині. Є жертва та постраждалі

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Донецькій області, передає RegioNews.

Через ворожу атаку РФ у Краматорську пошкоджені щонайменше сім цивільних об’єктів: п'ять багатоквартирних і приватних будинків і два легкових авто. Окупанти вдарили по місту близько 10:15, попередньо, з РСЗВ "Торнадо-С".

"Внаслідок влучань загинула 41-річна жінка. Постраждали двоє чоловіків, 34 та 39 років, які отримали осколкові поранення спини, ніг", — йдеться у повідомленні.

Наразі потерпілі перебувають під наглядом лікарів. Фахівці продовжують обстежувати постраждалий район Краматрська.

Нагадаємо, протягом 21 листопада російські окупаційні війська завдали 2 132 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула та семеро зазнали поранень.