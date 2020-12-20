У Донецькій області закидали фарбою білборди колишнього радника РНБО Сивохо

На білбордах Сивохо рекламує свій новий проект "Національна платформа примирення і єдності"

На білбордах Сивохо рекламує свій новий проект "Національна платформа примирення і єдності"

Фото: «Klymenko Time»

У Донецькій області закидали червоною фарбою білборди з колишнім радником секретаря РНБО Сергієм Сівохою, на яких він пропагує свій новий проект «Національна платформа примирення і єдності».

Про це повідомив телеграм-канал "Klymenko Time", пише RegioNews.

В деяких містах Донецької області з'явилися передноворічні білборди з колишнім радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо. На них він рекламує свій новий проєкт — "Національна платформа примирення і єдності", який планує реалізувати з допомогою новообраних мерів міст Донецької області.

Правда, цілими борди провисіли недовго — невідомі закидали їх кульками з червоною фарбою", пише "Klymenko Time".

Реакція Сивохо на інцидент поки невідома.

Нагадаємо, 12 березня під час презентації Національної платформи примирення і єдності представники організації "Національний корпус" почали суперечку з тодішнім радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо, потім вдарили його в спину, і той упав на підлогу.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження, у відділення доставлено 15 осіб.

Згодом у столичній поліції повідомили, що були відпущені 12 осіб, а троє - затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.