У Донецькій області закидали фарбою білборди колишнього радника РНБО Сивохо
У Донецькій області закидали червоною фарбою білборди з колишнім радником секретаря РНБО Сергієм Сівохою, на яких він пропагує свій новий проект «Національна платформа примирення і єдності».
Про це повідомив телеграм-канал "Klymenko Time", пише RegioNews.
В деяких містах Донецької області з'явилися передноворічні білборди з колишнім радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо. На них він рекламує свій новий проєкт — "Національна платформа примирення і єдності", який планує реалізувати з допомогою новообраних мерів міст Донецької області.
Правда, цілими борди провисіли недовго — невідомі закидали їх кульками з червоною фарбою", пише "Klymenko Time".
Реакція Сивохо на інцидент поки невідома.
Нагадаємо, 12 березня під час презентації Національної платформи примирення і єдності представники організації "Національний корпус" почали суперечку з тодішнім радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо, потім вдарили його в спину, і той упав на підлогу.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження, у відділення доставлено 15 осіб.
Згодом у столичній поліції повідомили, що були відпущені 12 осіб, а троє - затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.