15:09  20 декабря
Голливуд и Диснейленд: Зеленский рассказал, чем хочет порадовать украинцев
11:24  20 декабря
В Донецкой области забросали краской билборды бывшего советника РНБО Сивохо
09:54  20 декабря
Оккупанты семь раз нарушили тишину на Донбассе
UA | RU
UA | RU
20 декабря 2020, 11:24 1744

В Донецкой области забросали краской билборды бывшего советника РНБО Сивохо

20 декабря 2020, 11:24 1744
Читайте також українською мовою
На билбордах Сивохо рекламирует свой новый проект "Национальная платформа примирения и единства"
На билбордах Сивохо рекламирует свой новый проект "Национальная платформа примирения и единства"
Фото: «Klymenko Time»
Читайте також
українською мовою

В Донецкой области забросали красной краской билборды с бывшим советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, на которых он пропагандирует свой новый проект «Национальная платформа примирения и единства».

Об этом сообщил телеграм-канал "Klymenko Time", пишет RegioNews.

В некоторых городах Донецкой области появились предновогодние билборды с бывшим советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо. На них он рекламирует свой новый проект — "Национальная платформа примирения и единства", который планирует реализовать с помощью новоизбранных мэров городов Донецкой области.

Правда, целыми билборды провисели недолго — неизвестные забросали их шариками с красной краской", пишет "Klymenko Time".

Реакция Сивохо на инцидент пока неизвестна.

Напомним, 12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства представители организации "Национальный корпус" начали спор с тогдашним советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, а затем ударили его в спину, и тот упал на пол.

По данному факту полиция открыла уголовное производство, в отделение доставили 15 человек.

Впоследствии в столичной полиции сообщили, что были отпущены 12 человек, а трое - задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Донецкая область Сергей Сивохо реклама билборды советник
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Партия мира и развития" исключила скандальную Штепу из своих рядов
15 декабря 2020, 12:41
Пропуск через КВПП на большинстве дорожных коридоров заблокирован российско-оккупационными войсками, - штаб ООС
13 декабря 2020, 13:59
В Славянске состоялась первая сессия городского совета, не обошлось без конфликта
11 декабря 2020, 16:03
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
После Кернеса: кто будет претендовать на руководство Харьковом
Местные коалициады: Кто будет контролировать Житомирский облсовет
Все публикации »
Виктор Андрусив
Виктор Глеба
Кирилл Сазонов
Все блоги »