В Донецкой области забросали краской билборды бывшего советника РНБО Сивохо

На билбордах Сивохо рекламирует свой новый проект "Национальная платформа примирения и единства"

На билбордах Сивохо рекламирует свой новый проект "Национальная платформа примирения и единства"

Фото: «Klymenko Time»

В Донецкой области забросали красной краской билборды с бывшим советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, на которых он пропагандирует свой новый проект «Национальная платформа примирения и единства».

Об этом сообщил телеграм-канал "Klymenko Time", пишет RegioNews.

В некоторых городах Донецкой области появились предновогодние билборды с бывшим советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо. На них он рекламирует свой новый проект — "Национальная платформа примирения и единства", который планирует реализовать с помощью новоизбранных мэров городов Донецкой области.

Правда, целыми билборды провисели недолго — неизвестные забросали их шариками с красной краской", пишет "Klymenko Time".

Реакция Сивохо на инцидент пока неизвестна.

Напомним, 12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства представители организации "Национальный корпус" начали спор с тогдашним советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, а затем ударили его в спину, и тот упал на пол.

По данному факту полиция открыла уголовное производство, в отделение доставили 15 человек.

Впоследствии в столичной полиции сообщили, что были отпущены 12 человек, а трое - задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.