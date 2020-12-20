В Донецкой области забросали краской билборды бывшего советника РНБО Сивохо
В Донецкой области забросали красной краской билборды с бывшим советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, на которых он пропагандирует свой новый проект «Национальная платформа примирения и единства».
Об этом сообщил телеграм-канал "Klymenko Time", пишет RegioNews.
В некоторых городах Донецкой области появились предновогодние билборды с бывшим советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо. На них он рекламирует свой новый проект — "Национальная платформа примирения и единства", который планирует реализовать с помощью новоизбранных мэров городов Донецкой области.
Правда, целыми билборды провисели недолго — неизвестные забросали их шариками с красной краской", пишет "Klymenko Time".
Реакция Сивохо на инцидент пока неизвестна.
Напомним, 12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства представители организации "Национальный корпус" начали спор с тогдашним советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, а затем ударили его в спину, и тот упал на пол.
По данному факту полиция открыла уголовное производство, в отделение доставили 15 человек.
Впоследствии в столичной полиции сообщили, что были отпущены 12 человек, а трое - задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.