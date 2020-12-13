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13 грудня 2020, 13:59 7

Пропуск через КВПП на більшості дорожніх коридорів заблокований російсько-окупаційними військами, - штаб ООС

13 грудня 2020, 13:59 7
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Фактично громадян пропускають тільки "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке"
Фактично громадян пропускають тільки "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке"
Фото штабу ООС
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Пропуск через лінію розмежування на більшості дорожніх коридорів, окрім двох, заблоковано російсько-окупаційними військами.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" – щоденно та "Новотроїцьке" – двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю.

Протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили в КПВВ "Станиця Луганська" до тимчасово окупованої території України - 5690 осіб, на контрольовану територію - 5242 осіб.

Через КПВВ "Новотроїцьке" – 167 громадян та 32 транспортних засобів прослідували у напрямку тимчасово окупованого Донецька, водночас 107 осіб та 20 транспортних засобів перетнули лінію розмежування на контрольовану територію.

З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції під час перетину КПВВ діють протиепідемічні заходи. Переміщення на території КПВВ здійснюється із дотриманням соціальної дистанції та надягнутими індивідуальними засобами захисту органів дихання. Крім того, для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні пройти температурний скринінг та дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Вдома" або обсервації, - нагадують у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський заявив, що Україна готова до нового етапу розведення військ.

КПВВ Донбас прикордонники Станиця Луганська Донецька область
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