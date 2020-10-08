Мер Краматорська одужав від коронавірусу
Андрій Панков отримав негативний тест на COVID-19
Андрій Панков отримав негативний тест на COVID-19
Мер Краматорська одужав від коронавірусу. Він почувається добре і вже завтра приступить до роботи.
Про це сам Андрій Панков повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
Сьогодні отримав негативний тест на коронавірус, а отже мій сімейний лікар прийняв рішення виписати мене з лікарняного. Відчуваю себе добре.
Багато років я активно займаюсь спортом і веду здоровий образ життя. За словами лікаря, це зіграло суттєву роль у швидкому одужанні та протіканню хвороби без ускладнень", - написав міський голова.
Доброго вечора, друзі! Сьогодні отримав негативний тест на коронавірус, а отже мій сімейний лікар прийняв рішення...Опубліковано Андрей Панков Четвер, 8 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, 30 вересня у мера Краматорська підтвердився COVID-19.
МОЗ почав готувати тимчасові госпіталі для хворих на COVID-19Всі новини »
08 жовтня 2020, 20:19Мера Дніпра Бориса Філатова облили нашатирем на зустрічі з виборцями
08 жовтня 2020, 18:03У МОЗ розповіли, чи є ризик спалаху COVID-19 після місцевих виборів
08 жовтня 2020, 16:59
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента у Київській області
Дніпропетровська "перша ліга": кандидати у мери Новомосковська, Павлограда та Нікополя