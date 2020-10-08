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08 жовтня 2020, 22:20 2

Мер Краматорська одужав від коронавірусу

08 жовтня 2020, 22:20 2
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Андрій Панков отримав негативний тест на COVID-19
Андрій Панков отримав негативний тест на COVID-19
Фото: Facebook
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Мер Краматорська одужав від коронавірусу. Він почувається добре і вже завтра приступить до роботи.

Про це сам Андрій Панков повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Сьогодні отримав негативний тест на коронавірус, а отже мій сімейний лікар прийняв рішення виписати мене з лікарняного. Відчуваю себе добре.

Багато років я активно займаюсь спортом і веду здоровий образ життя. За словами лікаря, це зіграло суттєву роль у швидкому одужанні та протіканню хвороби без ускладнень", - написав міський голова.

Доброго вечора, друзі! Сьогодні отримав негативний тест на коронавірус, а отже мій сімейний лікар прийняв рішення...

Опубліковано Андрей Панков Четвер, 8 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, 30 вересня у мера Краматорська підтвердився COVID-19.

Краматорськ Донецька область мер коронавірус одужання
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