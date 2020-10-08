Мер Краматорська одужав від коронавірусу

Про це сам Андрій Панков повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Сьогодні отримав негативний тест на коронавірус, а отже мій сімейний лікар прийняв рішення виписати мене з лікарняного. Відчуваю себе добре.

Багато років я активно займаюсь спортом і веду здоровий образ життя. За словами лікаря, це зіграло суттєву роль у швидкому одужанні та протіканню хвороби без ускладнень", - написав міський голова.