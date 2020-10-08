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08 жовтня 2020, 18:03 3

Мера Дніпра Бориса Філатова облили нашатирем на зустрічі з виборцями

08 жовтня 2020, 18:03 3
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Сьогодні, 8 жовтня, в Чечелівському районі Дніпра на зустрічі з виборцями міського голову Дніпра Бориса Філатова облили нашатирним спиртом.

Про це пише RegioNews з посиланням на пост у Facebook мера Дніпра Бориса Філатова.

У Дніпрі в Чечелівському районі, у дворі на вул. Будівельників, 18 на зустрічі з виборцями у мера Дніпра Бориса Філатова облили нашатирним спиртом:

Все це відбувалося під камери "1+1", які перший раз вирішили відвідати мою зустріч з виборцями. Коломойський — ти мразь. І твої "журналісти" теж", - прокоментував Філатов і пообіцяв пізніше розповісти деталі інциденту.

Тільки що на зустрічі в Чечеловском районі, у дворі на вул. Будівельників, 18 у мене кинули нашатир. Все це відбувалося...

Опубліковано Borys Filatov Четвер, 8 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра Філатов звинуватив "Голос" у продажу виборчих квот.

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