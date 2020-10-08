Мера Дніпра Бориса Філатова облили нашатирем на зустрічі з виборцями
Сьогодні, 8 жовтня, в Чечелівському районі Дніпра на зустрічі з виборцями міського голову Дніпра Бориса Філатова облили нашатирним спиртом.
Про це пише RegioNews з посиланням на пост у Facebook мера Дніпра Бориса Філатова.
У Дніпрі в Чечелівському районі, у дворі на вул. Будівельників, 18 на зустрічі з виборцями у мера Дніпра Бориса Філатова облили нашатирним спиртом:
Все це відбувалося під камери "1+1", які перший раз вирішили відвідати мою зустріч з виборцями. Коломойський — ти мразь. І твої "журналісти" теж", - прокоментував Філатов і пообіцяв пізніше розповісти деталі інциденту.
Тільки що на зустрічі в Чечеловском районі, у дворі на вул. Будівельників, 18 у мене кинули нашатир. Все це відбувалося...Опубліковано Borys Filatov Четвер, 8 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, раніше мер Дніпра Філатов звинуватив "Голос" у продажу виборчих квот.