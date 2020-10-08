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08 октября 2020, 22:20 2

Мэр Краматорска выздоровел от коронавируса

08 октября 2020, 22:20 2
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Андрей Панков получил отрицательный тест на COVID-19
Андрей Панков получил отрицательный тест на COVID-19
Фото: Facebook
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Мэр Краматорска выздоровел от коронавируса. Он чувствует себя хорошо и уже завтра приступит к работе.

Об этом сам Андрей Панков сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Сегодня получил отрицательный тест на коронавирус, а значит мой семейный врач принял решение выписать меня с больничного. Чувствую себя хорошо.

Много лет я активно занимаюсь спортом и веду здоровый образ жизни. По словам врача, это сыграло существенную роль в быстром выздоровлении и протекание болезни без осложнений", - написал городской голова.

Добрый вечер, друзья! Сегодня получил отрицательный тест на коронавирус, а значит мой семейный врач принял решение...

Опубликовано Андрей Панков Четверг, 8 октября 2020 г.

Напомним, 30 сентября у мэра Краматорска подтвердился COVID-19.

Краматорск Донецкая область мэр коронавирус выздоровление
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