Мэр Краматорска выздоровел от коронавируса

Об этом сам Андрей Панков сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Сегодня получил отрицательный тест на коронавирус, а значит мой семейный врач принял решение выписать меня с больничного. Чувствую себя хорошо.

Много лет я активно занимаюсь спортом и веду здоровый образ жизни. По словам врача, это сыграло существенную роль в быстром выздоровлении и протекание болезни без осложнений", - написал городской голова.