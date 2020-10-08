Мэр Краматорска выздоровел от коронавируса
Андрей Панков получил отрицательный тест на COVID-19
Андрей Панков получил отрицательный тест на COVID-19
Мэр Краматорска выздоровел от коронавируса. Он чувствует себя хорошо и уже завтра приступит к работе.
Об этом сам Андрей Панков сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
Сегодня получил отрицательный тест на коронавирус, а значит мой семейный врач принял решение выписать меня с больничного. Чувствую себя хорошо.
Много лет я активно занимаюсь спортом и веду здоровый образ жизни. По словам врача, это сыграло существенную роль в быстром выздоровлении и протекание болезни без осложнений", - написал городской голова.
Добрый вечер, друзья! Сегодня получил отрицательный тест на коронавирус, а значит мой семейный врач принял решение...Опубликовано Андрей Панков Четверг, 8 октября 2020 г.
Напомним, 30 сентября у мэра Краматорска подтвердился COVID-19.
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