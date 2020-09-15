Мешканці Харкова незаконно вивезли до "ДНР" продукти на 8,5 мільйонів гривень

Зловмисники користувалися схемою "прихованого транзиту"

Зловмисники користувалися схемою "прихованого транзиту"

Співробітники Служби безпеки України блокували схему незаконної поставки продукції до терористичної організації «ДНР» на мільйони гривень.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Співробітниками СБУ встановлено групу мешканців Харкова та області, які за схемою так званого "прихованого транзиту" відвантажували на адреси підставних іноземних фірм товари харчової промисловості. Після перетину державного кордону України ці товари незаконно потрапляли до тимчасово окупованої території Донецької області.

За попередньою інформацією, через вказану нелегальну схему було експортовано товарів на загальну суму понад 8,5 млн грн. Збори та податки з реалізованої на території "ДНР" продукції сплачували на користь квазідержавних утворень терористичної організації.

У ході проведення обшуків за місцями проживання фігурантів провадження, а також в офісах, складських приміщеннях та в транспортних засобах було вилучено комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерську документацію, чорнові записи, в яких містяться відомості про обставини здійснення вказаної протиправної діяльності.

У ході досудового розслідування слідчими було затримано учасників протиправної схеми та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Судом одному із фігурантів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 4,5 млн грн. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам протиправної діяльності.

Нагадаємо, на Черкащині припинили діяльність інтернет-провайдера, який працював на "ЛНР" .