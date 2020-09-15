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15 вересня 2020, 10:27 8

Вибух газопроводу під Києвом: поліція відкрила кримінальну справу

15 вересня 2020, 10:27 8
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Слідство встановлює всі обставини події
Слідство встановлює всі обставини події
Фото: ДСНС
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За фактом вибуху газопроводу біля селища Чабани Київської області поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє "Obozrevatel” із посиланням на пресслужбу поліції Київщини, передає RegioNews.

За даними поліції, зараз вирішується питання про призначення відповідних експертиз.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 292 (Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів і нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі деталі події", – повідомили в поліції.

Також за словами правоохоронців, в результаті події постраждалих або загиблих немає.

Нагадаємо, вночі 15 вересня під Києвом прогримів потужний вибух - прорвало газопровід, який постачає газ на Європу.

газ вибух кримінальна справа поліція Київська область
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