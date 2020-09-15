Вибух газопроводу під Києвом: поліція відкрила кримінальну справу
Слідство встановлює всі обставини події
Слідство встановлює всі обставини події
За фактом вибуху газопроводу біля селища Чабани Київської області поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомляє "Obozrevatel” із посиланням на пресслужбу поліції Київщини, передає RegioNews.
За даними поліції, зараз вирішується питання про призначення відповідних експертиз.
Відкрито кримінальне провадження за статтею 292 (Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів і нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі деталі події", – повідомили в поліції.
Також за словами правоохоронців, в результаті події постраждалих або загиблих немає.
Нагадаємо, вночі 15 вересня під Києвом прогримів потужний вибух - прорвало газопровід, який постачає газ на Європу.
Побиття Балуха: поліція розслідує чотири версії нападу на колишнього політв'язняВсі новини »
15 вересня 2020, 09:29Вночі під Києвом прогримів потужний вибух - прорвало газопровід
15 вересня 2020, 08:46На Черкащині припинили діяльність інтернет-провайдера, який працював на "ЛНР"
14 вересня 2020, 17:55
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Буковині
Хто проти ахметівців. На "малій батьківщині" Зеленського вакантне місце опозиційного кандидата