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14 вересня 2020, 17:55 5

На Черкащині припинили діяльність інтернет-провайдера, який працював на "ЛНР"

14 вересня 2020, 17:55 5
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Власника провайдера затримали у Харкові
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Кіберфахівці Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність одного із інтернет-провайдерів, який працював на користь окупаційної влади так званої «ЛНР».

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники встановили, що приватний підприємець є власником фірм з надання інтернет-послуг на Черкащині та на тимчасово окупованій території.

Використовуючи спеціальне технічне обладнання, він організував маршрутизацію трафіку закритими каналами до терористичної організації "ЛНР". За можливість вести бізнес, зловмисник надавав безкоштовний інтернет окупаційним адміністраціям, установам, організаціям, воєнізованим формуванням та прокуратурі так званої "ЛНР". Сепаратисти отримали можливість не лише вільно користуватися якісним інтернетом, а й здійснювати кіберзлочини під виглядом українських користувачів.

Правоохоронці затримали власника інтернет-провайдера, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, у Харкові після повернення з тимчасово окупованої території.

Під час обшуків у приміщенні фірми у Смілі правоохоронці виявили спецтехніку, електронні носії інформації, документальні матеріали, які підтверджують здійснення протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 2 місяців, без права внесення застави.

Нагадаємо, СБУ проведе антитерористичні навчання у Луганській області.

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