Жители Харькова незаконно вывезли в "ДНР" продукты на 8,5 миллионов гривен

Злоумышленники пользовались схемой "скрытого транзита"

Злоумышленники пользовались схемой "скрытого транзита"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Сотрудниками СБУ установлено группу жителей Харькова и области, которые по схеме так называемого "скрытого транзита" отгружали на адреса подставных иностранных фирм товары пищевой промышленности. После пересечения государственной границы Украины эти товары незаконно попадали на временно оккупированную территорию Донецкой области.

По предварительной информации, за указанную нелегальную схему было экспортировано товаров на общую сумму более 8,5 млн грн. Сборы и налоги с реализованной на территории "ДНР" продукции уплачивали в пользу квазигосударственных образований террористической организации.

В ходе проведения обысков по местам жительства фигурантов производства, а также в офисах, складских помещениях и в транспортных средствах были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию, черновые записи, в которых содержатся сведения об обстоятельствах осуществления указанной противоправной деятельности.

В ходе досудебного расследования следователями было задержано участников противоправной схемы и сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Судом одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4,5 млн грн. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении другим участникам противоправной деятельности.

Напомним, на Черкащине прекратили деятельность интернет-провайдера, который работал на "ЛНР" .