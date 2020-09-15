Хворий на коронавірус Кернес вперше повідомив про свій стан
Він переконаний, що скоро одужає
Він переконаний, що скоро одужає
Мер Харкова Геннадій Кернес, у якого діагностовано коронавірус, висловив упевненість, що скоро піде на поправку.
Як передає RegioNews, про це він написав сьогодні на своїй сторінці в Facebook.
"Сердечне спасибі всім, хто подзвонив, написав, передав побажання здоров'я! І спасибі, що не вірите чуткам. У Харкові у мене є вся потрібна допомога, поруч сім'я, команда, я впевнений, що скоро піду на поправку" — йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що всі його плани в силі.
"Не вперше раз я спираюся на довіру харків'ян і відчуваю вашу підтримку", - написав він.
Раніше повідомлялося, що у мера Харкова Геннадія Кернеса лікарі діагностували коронавірус і двостороннє запалення легень, він перебуває на стаціонарному лікуванні.
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