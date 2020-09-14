"ДНР" выдвигает властям Украины новые условия для следующего обмена пленными
Сегодня оккупанты распространили соответствующее заявление в местных СМИ
Сегодня оккупанты распространили соответствующее заявление в местных СМИ
«ДНР» требует от Украины внести изменения в постановления о проведении местных выборов и снять преследование лиц, уволенных ранее.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В заявлении, распространенном в понедельник,14 сентября, так называемой донецкой оккупационной властью, говорится, что власть Украины должна внести изменения в постановления Верховной Рады о проведении местных выборов и снять преследование лиц, уволенных ранее.
Напомним, сегодня в Офисе президента назвали детали следующего обмена пленными. На данный момент, обсуждается формула обмена "100 на 100".
Ожидается, что уже на ближайших заседаниях, которые состоятся на следующей неделе будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными.
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