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14 сентября 2020, 20:26 5

"ДНР" выдвигает властям Украины новые условия для следующего обмена пленными

14 сентября 2020, 20:26 5
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Сегодня оккупанты распространили соответствующее заявление в местных СМИ
Сегодня оккупанты распространили соответствующее заявление в местных СМИ
Фото из открытых источников
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«ДНР» требует от Украины внести изменения в постановления о проведении местных выборов и снять преследование лиц, уволенных ранее.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В заявлении, распространенном в понедельник,14 сентября, так называемой донецкой оккупационной властью, говорится, что власть Украины должна внести изменения в постановления Верховной Рады о проведении местных выборов и снять преследование лиц, уволенных ранее.

Напомним, сегодня в Офисе президента назвали детали следующего обмена пленными. На данный момент, обсуждается формула обмена "100 на 100".

Ожидается, что уже на ближайших заседаниях, которые состоятся на следующей неделе будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными.

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