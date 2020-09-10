На Донеччині перекрили канал легалізації бойовиків "ДНР"

Чиновники держслужби незаконно оформляли документи українського зразка

Чиновники держслужби незаконно оформляли документи українського зразка

Фото: з відкритих джерел

Силовики викрили та припинили протиправні дії посадовців Державної міграційної служби України у Донецькій області з легалізації бойовиків терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, співробітники СБУ задокументували незаконну діяльність співробітників трьох територіальних сервісних центрів та одного з райвідділів Головного управління ДМС України.

Посадовці держслужби оформляли документи українського зразка, зокрема закордонні паспорти, мешканцям тимчасово окупованих територій Донбасу з порушенням існуючої процедури", - йдеться у повідомленні.

Серед "клієнтів" були чиновники окупаційної адміністрації та бойовики терористичної "ДНР", які ніколи не перетинали лінію розмежування.

За рішенням суду, бланки паспортів для виїзду за кордон будуть визнані недійсними. Під час слідчих дій також виявлено копії водійських посвідчень, екзаменаційних карток, медичних довідок на ім’я осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочинів.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині силовики впіймали угрупування на торгівлі наркотиками.