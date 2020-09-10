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10 вересня 2020, 13:34 7

У Полтаві та Одесі силовики блокували діяльність сепаратистських пропагандистів

10 вересня 2020, 13:34 7
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Фото: СБУ
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Антиукраїнську діяльність двох сепаратистських інтернет-агітаторів блокували кіберфахівці Служби безпеки України у Полтаві та Одесі. Одним із сепаратистів виявився колишній правоохоронець, який наразі працює в приватній охоронній структурі Полтави.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Відомо, що колишній правоохоронець брав активну участь у 15 антидержавних спільнотах із загальною аудиторією у понад 1,5 мільйона учасників. У цих групах зловмисник розміщував заклики до порушення громадського порядку, зміни меж території України, виправдовував агресію Росії на півдні та сході, підтримував ідею розподілу України та приєднання окремих регіонів до Росії.

Для підготовки антиукраїнського контенту він використовував матеріали російських пропагандистських ресурсів та сайтів бойовиків. За оперативними даними, сепаратистські погляди зловмисник також намагався популяризувати серед знайомих військовослужбовців та колег по службі.

Ще одного агітатора співробітники спецслужби викрили в Одесі. Заклики до зміни конституційного ладу та державних кордонів України він розміщував у соцмережах під вигаданим ім`ям. Зловмисник підтримував проросійських бойовиків та агітував за створення на території південних областей терористичної організації за зразком "Л/ДНР".

Під час обшуків у помешканнях обох зловмисників виявили комп`ютери та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Наразі вилучені матеріали надіслано на експертизи.

Дії агітаторів кваліфіковано за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Одеситу наразі повідомлено про підозру.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині силовики впіймали угрупування на торгівлі наркотиками.

РФ СБУ бойовики ДНР інтернет
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