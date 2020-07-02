Мера Маріуполя Бойченка на виборах готові підтримати майже 80% виборців

"Блок Вадима Бойченка" лідирує і в партійному рейтингу в регіоні

"Блок Вадима Бойченка" лідирує і в партійному рейтингу в регіоні

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Про це свідчить опитування Незалежної організації Соціологічна група "Рейтинг", пише RegioNews.

53% опитаних маріупольців висловили однозначну готовність взяти участь у місцевих виборах.

Серед політичних сил лідером є партія "Блок Бойченко", за яку віддали б голоси 39,2% тих, хто визначився і має намір голосувати.

За партію "Опозиційна платформа - За життя" проголосували б 26,7%, партію "Слуга народу" - 9,7%, партію Шарія - 7,4%, "Опозиційний блок" - 5,9%. Рейтинг інших політичних сил - менше 3%. Важко відповісти близько 10% опитаних.

Серед кандидатів у мери лідером рейтингу є Вадим Бойченко, якого готові підтримати 77,9% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. Рейтинг інших кандидатів значно нижчий і ледве досягає максимум 5%.

За минулий рік оцінка стану справ у країні, на думку маріупольців, дещо погіршилася, в той час як щодо міста - покращилися. Тобто маріупольці значно краще оцінюють місцевий стан справ, ніж загальну ситуацію в країні.

16% опитаних вважають, що Україна рухається в правильному напрямку, 63% - протилежної думки, а 53% оцінюють стан справ у місті як правильний.

Нагадаємо, у Херсоні найвищі рейтинги перед виборами у колишнього мера Володимира Сальдо.