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02 июля 2020, 16:57 4

Мэра Мариуполя Бойченко на выборах готовы поддержать почти 80% избирателей

02 июля 2020, 16:57 4
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Фото из открытых источников
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Также мариупольцы поддерживают «Слуг народа», «ОПЗЖ», партию Шария и Оппоблок.

Об этом свидетельствует опрос Независимой организации Социологическая группа "Рейтинг", пишет RegioNews.

53% опрошенных мариупольцев выразили однозначную готовность принять участие в местных выборах.

Среди политических сил лидером является партия "Блок Бойченко", за которую бы отдали голоса 39,2% тех, кто определился и намерен голосовать.

За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" проголосовали бы 26,7%, партию "Слуга народа" - 9,7%, партию Шария - 7,4%, "Оппозиционный блок" - 5,9%. Рейтинг других политических сил - менее 3%. Затруднились ответить около 10% опрошенных.

Среди кандидатов в мэры лидером в рейтинге является Вадим Бойченко, которого готовы поддержать 77,9% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. Рейтинг других кандидатов значительно ниже и едва достигает максимум 5%.

За минувший год оценка состояния дел по стране, по мнению мариупольцев, несколько ухудшилась, в то время как относительно города - улучшились. То есть мариупольцы значительно лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в стране.

16% опрошенных считают, что Украина движется в правильном направлении, 63% - противоположного мнения, а 53% оценивают положение дел в городе как правильное.

Напомним, в Херсоне наивысшие рейтинги перед выборами у бывшего мэра Владимира Сальдо.

В рейтингах на Львовщине уверенно лидирует Порошенко.

выборы партии рейтинг Донецкая область Мариуполь Кандидат Бойченко Вадим
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