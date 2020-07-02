За партію "Слуга народу" готові проголосувати менше 30% громадян - опитування

За останній місяць рейтинг президентської партії впав на 5%

За останній місяць рейтинг президентської партії впав на 5%

Фото: flickr

За правлячу партію "Слуга народу" готові проголосувати 29,3% громадян, які пыдуть на дільниці і визначилися із вибором.

Про це свідчать дані соціологічного опитування групи "Рейтинг", передає RegioNews.

Також за даними опитування, за партію ОПЗЖ готові голосувати 15,3% опитаних, за партію "Європейська солідарність" - 13,6%, і за партію "Батьківщина" - 10,7%.

Близько 20% респондентів не визначилися з партійними уподобаннями.

Рейтинг президента Володимира Зеленського складає 34,6% серед тих, хто визначився і планує прийти на вибори.

11,4% громадян готові підтримати Петра Порошенка, 11,2% - Юрія Бойка, 7,2% - Юлію Тимошенко. Ще близько 15% не визначилися із кандидатом.

Діяльністю президента задоволені 36% українців, незадоволені - 52%. Ще 12% респондентів не змогли відповісти.

Роботою Верховної Ради задоволені тільки 9% опитаних, 76% - негативно відгукуються про роботу депутатів.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося у період із 24 по 28 червня серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих територій.

Нагадаємо, якби дострокові вибори до парламенту відбулися наприкінці червня, бар'єр у 5% голосів виборців змогли б подолати чотири партії. Такі дані оприлюднив Центр Разумкова.