У Херсоні найвищі рейтинги перед виборами у колишнього мера Володимира Сальдо – соцопитування

Чинного міського голову Володимира Миколаєнка повністю підтримують лише 3,8% потенційних виборців

Чинного міського голову Володимира Миколаєнка повністю підтримують лише 3,8% потенційних виборців

Фото: Дзеркало тижня

Більшість опитаних жителів Херсона нічого не знають про діяльність голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва, а про діяльність голови Херсонської облради Владислава Мангера - більше 40% херсонців

Згідно з результатами соціологічного дослідження компанії "Соціополіс", опублікованого 30 червня, найвищий виборчий рейтинг на виборах міського голови зараз у колишнього мера міста Володимира Сальдо, пише RegioNews.



Голоси опитаних жителів Херсона розподілилися так:

Володимир Сальдо (самовисування) – за нього висловили готовність проголосувати 23,4% серед усіх опитаних і 27,6% серед опитаних, які планують взяти участь у голосуванні;

Юрій Кирилов ("Слуга народу") – 7,3% і 8,6%;

Ігор Семенчев (самовисування) – 7,0% і 8,2%;

Єгор Устинов ("Опозиційна платформа – За життя") – 5,5% та 6,5%;

Ігор Колихаєв (партія "Нам тут жити") 5,3% і 6,2%.

20% від загальної кількості опитаних і 23,6% тих, хто планує взяти участь у голосуванні, не визначилися зі своїм кандидатом.

В потенційному другому турі Сальдо обходить Кирилова з результатом 41% і 19,5% відповідно. Другим потенційним опонентом Сальдо був чинний мер Херсона Володимир Миколаєнко, якого підтримали 7% респондентів проти 43,7% на користь Сальдо.

Якщо б вибори депутатів Херсонської міської ради проходили у першій половині червня 2020 року, найбільшу кількість голосів виборців набрала б партія "Слуга народу". В цілому рейтинг партій виглядає так:

"Слуга народу" – 19,8% від усіх опитаних, або 23,6% серед тих, хто планує взяти участь у голосуванні;

"Опозиційна платформа – За життя" (15,3% і 18,3%);

"Блок Володимира Сальдо" (12,9% і 15,4%).

Інші партії поки не проходять 5-відсотковий бар'єр, але 16,3% опитаних не визначилися зі своїм вибором.



Соціологи також з'ясували, як жителі міста ставляться до нинішнього мера та іншим представникам місцевої влади.



Підтримують роботу Миколаєнко на посаді мера міста всього 14,0% опитаних (у тому числі повністю підтримують – лише 3,8%), а не підтримують – 77,5% опитаних (у тому числі повністю не підтримують – 59,2%).

Згідно з результатами опитування, більшість (56,9%) опитаних жителів Херсона нічого не знають про діяльність голови Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва, а про діяльність голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера нічого не знають 40,1% херсонців.

Нагадаємо, перший заступник мера Херсона піде на вибори від "Пропозиції" - ЗМІ.