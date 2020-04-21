20 квітня о 16:30 у районі Мар’їнки Донецької області загинув офіцер ЗСУ лейтенант Андрій Шинкарук

Фото: Pixabay

20 квітня о 16:30 у районі Мар’їнки Донецької області загинув офіцер ЗСУ лейтенант Андрій Шинкарук

Про це повідомив єпископ УГКЦ Степан Сус на особистій Facebook-сторінці, інформують RegioNews.

Загибель військового підтвердили і у 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, де він служив.

28-річний Андрій Шинкарук отримав множинні осколкові поранення внаслідок обстрілу російськими військовими позицій ЗСУ зі станкового протитанкового гранатомету. Невдовзі від отриманих поранень помер.

Військовий народився 16 липня 1991 року в місті Любомля Волинської області. У червні 2019 року закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові та за розподілення потрапив у 28 ОМБр.

Поховають загиблого лейтенанта 23 квітня у Любомлі. Він був неодружений та не мав дітей.

З початку квітня 2020 року це вже третя втрата у лавах ЗСУ.

Як писали RegioNews раніше, від початку доби збройні формування РФ 13 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.