На Донбасі загинув офіцер ЗСУ: фото й подробиці
Про це повідомив єпископ УГКЦ Степан Сус на особистій Facebook-сторінці, інформують RegioNews.
Загибель військового підтвердили і у 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, де він служив.
28-річний Андрій Шинкарук отримав множинні осколкові поранення внаслідок обстрілу російськими військовими позицій ЗСУ зі станкового протитанкового гранатомету. Невдовзі від отриманих поранень помер.
Військовий народився 16 липня 1991 року в місті Любомля Волинської області. У червні 2019 року закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові та за розподілення потрапив у 28 ОМБр.
Поховають загиблого лейтенанта 23 квітня у Любомлі. Він був неодружений та не мав дітей.
З початку квітня 2020 року це вже третя втрата у лавах ЗСУ.
Як писали RegioNews раніше, від початку доби збройні формування РФ 13 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.
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