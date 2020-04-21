Доба на Донбасі: один український військовий загинув, четверо поранені

Від початку доби збройні формування РФ 13 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил

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Від початку доби збройні формування РФ 13 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб Операції об'єднаних сил.

Обстріли зафіксовані біля Авдіївки, Тарамчука, Опитного та Пісків, також неподалік Гнутового, Кам’янки, Мар’їнки, біля населеного пункту Шуми, Новоолександрівки і Кримського.



Троє військовослужбовців поранені, а один зазнав бойового ураження. Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Нагадаємо, на Великдень російсько-окупаційні війська, не зважаючи на встановлений на Донбасі режим всеосяжного і безстрокового припинення вогню, шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.