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ООС: на Великдень окупанти шість разів обстріляли позиції українських військових
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21 квітня 2020, 08:27 16

Доба на Донбасі: один український військовий загинув, четверо поранені

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21 квітня 2020, 08:27 16
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Від початку доби збройні формування РФ 13 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил
Фото: flickr
Від початку доби збройні формування РФ 13 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб Операції об'єднаних сил.
Обстріли зафіксовані біля Авдіївки, Тарамчука, Опитного та Пісків, також неподалік Гнутового, Кам’янки, Мар’їнки, біля населеного пункту Шуми, Новоолександрівки і Кримського.


Троє військовослужбовців поранені, а один зазнав бойового ураження. Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Нагадаємо, на Великдень російсько-окупаційні війська, не зважаючи на встановлений на Донбасі режим всеосяжного і безстрокового припинення вогню, шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.


Донбас ООС бойовики АТО Донецька область Луганська область
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