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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
21 апреля 2020, 13:30 23

На Донбассе погиб офицер ВСУ: фото и подробности

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21 апреля 2020, 13:30 23
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20 апреля в 16:30 в районе Марьинки Донецкой области погиб офицер ВСУ лейтенант Андрей Шинкарук
Фото: Pixabay
20 апреля в 16:30 в районе Марьинки Донецкой области погиб офицер ВСУ лейтенант Андрей Шинкарук

Об этом сообщил епископ УГКЦ Степан Сус на личной Facebook-странице, передают RegioNews.

Гибель военного подтвердили и в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, где он служил.

28-летний Андрей Шинкарук получил множественные осколочные ранения в результате обстрела российскими военными позиций ВСУ из станкового противотанкового гранатомета. Вскоре от полученных ранений скончался.

Военный родился 16 июля 1991 года в городе Любомля Волынской области. В июне 2019 года закончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове и по распределению попал в 28 ОМБр.

Похоронят погибшего лейтенанта 23 апреля в Любомле. Он был холост и не имел детей.

С начала апреля 2020 года это уже третья потеря в рядах ВСУ.

Как писали RegioNews раньше, с начала суток вооруженные формирования РФ 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил.


Донбасс погибшие ВСУ Волынская область Донецкая область
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