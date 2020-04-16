Стало відомо про смерть спецпризначенця на Донбасі (фото)

14 квітня у зоні ООС в Донецькій області загинув старший солдат Вівчаренко Ігор Вікторович

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14 квітня у зоні ООС в Донецькій області загинув старший солдат Вівчаренко Ігор Вікторович

Про це інформують RegioNews із посиланням на офіційний сайт 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго, у якому служив загиблий.

Чоловік був оператором групи спеціального призначення.

24-річний Ігор Вівчаренко загинув при виконанні обов’язків служби під час проведення планових занять з вогневої підготовки.

Об 11:40 під час військових навчань 82-міліметровий міномет вибухнув. Вісім військових, які знаходилися поблизу міномета, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Співробітники ДБР уже почали розслідування за фактом порушення правил поводження зі зброєю. Проводяться усі необхідні експертизи та експерименти.

Як писали RegioNews раніше,13 квітня під час пленарного засідання ВРУ народні обранці хвилиною мовчання вшанували пам'ять першого військового, вбитого на Донбасі під час російсько-української війни. Капітан СБУ 41-річний Геннадій Біліченко загинув 13 квітня 2014 року у боях за місто Слов’янськ Донецької області.





