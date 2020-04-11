Зведення ООС: на Донбасі поранили двох військових
Сьогодні, 11 квітня, російсько-окупаційні війська, порушуючи Мінські домовленості, обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Новотошківського. Поранені двоє військовослужбовців
Сьогодні, 11 квітня, російсько-окупаційні війська, порушуючи Мінські домовленості, обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Новотошківського. Поранені двоє військовослужбовців
Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook сторінку ООС.
Противник вів вогонь із мінометів 120 калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок обстрілу двоє українських захисників отримали осколкові поранення. Евакуаційною технікою воїнів доставлено до військово-медичного закладу, де їм було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовців задовільний.
#ООС #Операція_ОС Сьогодні, 11 квітня, російсько-окупаційні війська вкотре, порушуючи Мінські домовленості, обстріляли...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 10 квітня 2020 р.
Нагадаємо,вчора на Донбасі важко поранили українського військового.
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