Сводка ООС: на Донбассе ранили двух военных
Сегодня, 11 апреля, российско-оккупационные войска, нарушая Минские договоренности, обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Новотошковского. Ранены двое военнослужащих
Сегодня, 11 апреля, российско-оккупационные войска, нарушая Минские договоренности, обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Новотошковского. Ранены двое военнослужащих
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook страницу ООС.
Противник вел огонь из минометов 120 калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинские учреждения, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.
#ООС #Операція_ОС Сегодня, 11 апреля, российско-оккупационные войска в очередной раз, нарушая Минские договоренности, обстреляли...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces П'ятниця 10 апреля 2020 г.
Напомним,вчера на Донбассе тяжело ранили украинского военного.
Читайте также: Как ВСУ живут во время пандемии COVID-19.
В зоне ООС оккупанты продолжают бить из артиллерии, один военный ранен
10 апреля 2020, 18:37Боевика "ЛНР" посадили на 15 лет
10 апреля 2020, 15:18Позывной "Леший”: появились подробности об убитом на Донбассе бойце ВСУ
10 апреля 2020, 14:36
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
11 апреля 2020, 13:01Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53Все строительные проекты министра Чернышова провалились. Стали известны детали
05 апреля 2020, 12:02
- 14:31 11 апреля В Кировоградской области коронавирус обнаружили у 43 медиков
- 14:15 11 апреля "Мое сердце занято", - первый заместитель главы Офиса президента решил жениться
- 13:54 11 апреля В Одессе охрана супермаркета избила покупателя из-за шарфа вместо маски
- 13:20 11 апреля Журналистка из Сум написала в полицию заявление на председателя ОГА за нарушения правил карантина
- 13:01 11 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:54 11 апреля Зеленский на Донбассе изучал, как противостоят коронавирусу военные медики
- 13:01 11 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 18:33 09 апреля ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
- 17:53 08 апреля Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
- 12:02 05 апреля Все строительные проекты министра Чернышова провалились. Стали известны детали
Все блоги »
Уроки сделаны, а знаний нет. Как украинские школьники учатся на карантине
10 апреля 2020, 12:10
Черкасская область: кто контролирует 80% автовокзалов региона
09 апреля 2020, 12:00
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Косюк Юрий
Куратор Винницкой и Черкасской областей по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19