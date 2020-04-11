Сегодня, 11 апреля, российско-оккупационные войска, нарушая Минские договоренности, обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Новотошковского. Ранены двое военнослужащих

Фото: Страница ООС в Facebook

Сегодня, 11 апреля, российско-оккупационные войска, нарушая Минские договоренности, обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Новотошковского. Ранены двое военнослужащих

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook страницу ООС.

Противник вел огонь из минометов 120 калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинские учреждения, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.

Напомним,вчера на Донбассе тяжело ранили украинского военного.

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