Позивний "Лєший”: з'явилися подробиці про вбитого на Донбасі бійця ЗСУ

9 квітня біля селища Кримське Новоайдарівського району Луганської області під час обстрілу українських військових російськими кадровиками, який тривав 40 хвилин, загинув військовий 49-річний Олексій Купріков

Фото з Facebook-сторінки

9 квітня біля селища Кримське Новоайдарівського району Луганської області під час обстрілу українських військових російськими кадровиками, який тривав 40 хвилин, загинув військовий 49-річний Олексій Купріков

Про це повідомили на Facebook-сторінці 93-тя ОМБр Холодний Яр, інформують RegioNews.

Український військовий із позивним "Лєший" отримав множинні осколкові поранення, несумісними з життям.

Виконував обов'язки механіка-водія у складі 93-ї ОМБр. У листопаді 2018 року після загибелі у зоні ООС близького товариша, Олексій Купріков підписав контракт із ЗСУ. Брав участь у боях під Новоселівкою Другою Ясинуватського району Донецької області.

Олексій Купріков народився 13-го січня 1971 року в селищі Черкаське Дніпропетровської області. Отримав середньо-технічну освіту. У військового залишилися цивільна дружина, 19-річний син, мати й сестра, котра теж служить у лавах ЗСУ.

Поховають загиблого бійця 11 квітня. Церемонія прощання розпочнеться об 11:30 у Свято-Духовському храмі села Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області.

Як писали RegioNews раніше, 10 квітня, військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення, стан його здоров'я важкий.











