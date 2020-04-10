Позивний "Лєший”: з'явилися подробиці про вбитого на Донбасі бійця ЗСУ
Про це повідомили на Facebook-сторінці 93-тя ОМБр Холодний Яр, інформують RegioNews.
Український військовий із позивним "Лєший" отримав множинні осколкові поранення, несумісними з життям.
Виконував обов'язки механіка-водія у складі 93-ї ОМБр. У листопаді 2018 року після загибелі у зоні ООС близького товариша, Олексій Купріков підписав контракт із ЗСУ. Брав участь у боях під Новоселівкою Другою Ясинуватського району Донецької області.
Олексій Купріков народився 13-го січня 1971 року в селищі Черкаське Дніпропетровської області. Отримав середньо-технічну освіту. У військового залишилися цивільна дружина, 19-річний син, мати й сестра, котра теж служить у лавах ЗСУ.
Поховають загиблого бійця 11 квітня. Церемонія прощання розпочнеться об 11:30 у Свято-Духовському храмі села Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області.
Як писали RegioNews раніше, 10 квітня, військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення, стан його здоров'я важкий.
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