Сьогодні, 10 квітня, військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення, стан його здоров'я важкий

Фото: Cторінка ООС у Facebook

Сьогодні, 10 квітня, військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення, стан його здоров'я важкий

Про це інформують на сторінці ООС у Facebook.

На Донеччині в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення.

Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого важкий.

Нагадаємо, станом на ранок 10 квітня ООС повідомляв про 21 обстріл на передовій,