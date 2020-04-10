На Донбасі важко поранили українського військового
Сьогодні, 10 квітня, військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення, стан його здоров'я важкий
Сьогодні, 10 квітня, військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення, стан його здоров'я важкий
Про це інформують на сторінці ООС у Facebook.
На Донеччині в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення.
Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого важкий.
#ООС #Операція_ОС Сьогодні, 10 квітня, на Донеччині в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 10 квітня 2020 р.
Нагадаємо, станом на ранок 10 квітня ООС повідомляв про 21 обстріл на передовій,
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