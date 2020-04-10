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Валерія Ясницька
журналіст
10 квітня 2020, 13:21 6

На Донбасі важко поранили українського військового

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10 квітня 2020, 13:21 6
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Сьогодні, 10 квітня, військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення, стан його здоров'я важкий
Фото: Cторінка ООС у Facebook
Сьогодні, 10 квітня, військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення, стан його здоров'я важкий

Про це інформують на сторінці ООС у Facebook.

На Донеччині в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення.

Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого важкий.

#ООС #Операція_ОС Сьогодні, 10 квітня, на Донеччині в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 10 квітня 2020 р.

Нагадаємо, станом на ранок 10 квітня ООС повідомляв про 21 обстріл на передовій,


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