В зоні ООС окупанти продовжують гатити із артилерії один військовий поранений

10 квітня в зоні проведення ООС зафіксовно 10 обстрілів українських позицій, в результаті яких один військовослужбовець отримав поранення

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10 квітня в зоні проведення ООС зафіксовно 10 обстрілів українських позицій, в результаті яких один військовослужбовець отримав поранення

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зазначається, що під інтенсивним обстрілом були позиції українських військ в районі Опитного, Красногорівки і Авдіївки.

Обстріли велися по опорних пунктах неподалік Новозванівки, де противник випустив 13 мін 120-го калібру, а позиції біля Новоолександрівки ворог двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм, використавши 15 мін.

По околицях Оріхового окупанти випустили вісім мін 120-го та десять - 82-го калібру, а також вели вогонь з гранатометів. З мінометів калібру 82 мм були обстріляні позиції ЗСУ поруч з Новотошківським, ворог випустив вісім мін. Вдень поблизу Кримського ворог стріляв з гранатометів.

10 квітня внаслідок ворожих обстрілів отримав поранення один український воїн. У відповідь українські війська вели вогонь по опорних пунктах противника.

Нагадаємо, 10 квітня, військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення, стан його здоров'я важкий.

Станом на ранок 10 квітня ООС повідомляв про 21 обстріл на передовій.