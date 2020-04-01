Проросійські бойовики обстріляли Горлівку

У ніч на 1 квітня російські кадрові військові та проросійські бойовики обстріляли місто Горлівку, аби влаштувати провокацію українським військовим

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У ніч на 1 квітня російські кадрові військові та проросійські бойовики обстріляли місто Горлівку, аби влаштувати провокацію українським військовим

Про це інформують RegioNews із посиланням на "Ведомости Донбасса”.

Від обстрілів постраждав Центрально-міський район. Найбільше руйнувань зазнало Тролейбусно-транспортне управління: там відновленню не підлягають 7 автобусів і 4 тролейбуса.

Голова окупаційної влади міста Іван Приходько підтвердив інформацію про обстріли та звинуватив у них військових ЗСУ. Місцеві мешканці у соцмережах спростовують цю інформацію: кажуть, що вогонь вели російські військові та їх прибічники з сусіднього з ТТУ кварталу. Обстрілювати мінами район бойовики почали задовго до темряви - з 16:00 31 березня. Дислокувалися в районі міської школи № 40.

Як писали RegioNews раніше, станом на ранок 01 квітня зафіксовано 14 обстрілів українських позицій, загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранення.