Проросійські бойовики обстріляли Горлівку
Про це інформують RegioNews із посиланням на "Ведомости Донбасса”.
Від обстрілів постраждав Центрально-міський район. Найбільше руйнувань зазнало Тролейбусно-транспортне управління: там відновленню не підлягають 7 автобусів і 4 тролейбуса.
Голова окупаційної влади міста Іван Приходько підтвердив інформацію про обстріли та звинуватив у них військових ЗСУ. Місцеві мешканці у соцмережах спростовують цю інформацію: кажуть, що вогонь вели російські військові та їх прибічники з сусіднього з ТТУ кварталу. Обстрілювати мінами район бойовики почали задовго до темряви - з 16:00 31 березня. Дислокувалися в районі міської школи № 40.
Як писали RegioNews раніше, станом на ранок 01 квітня зафіксовано 14 обстрілів українських позицій, загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранення.
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