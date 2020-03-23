На Донбасі бойовики вели обстріли із заборонених мінометів

23 березня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню

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23 березня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню

Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться в вечірньому зведенні пресцентру штабу операції Об‘єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено два обстріли: поблизу Авдіївки – зі стрілецької зброї; неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": тричі поблизу Новотошківського – із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм – 6 мін, з 82-мм мінометів – 33 міни; в районі населеного пункту Шуми – з протитанкового ракетного комплексу.

Нагадаємо, 23 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.