На Донбасі бойовики вели обстріли із заборонених мінометів
Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться в вечірньому зведенні пресцентру штабу операції Об‘єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено два обстріли: поблизу Авдіївки – зі стрілецької зброї; неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": тричі поблизу Новотошківського – із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм – 6 мін, з 82-мм мінометів – 33 міни; в районі населеного пункту Шуми – з протитанкового ракетного комплексу.
Нагадаємо, 23 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.
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