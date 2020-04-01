Пророссийские боевики обстреляли Горловку

В ночь на 1 апреля российские кадровые военные и пророссийские боевики обстреляли город Горловку, чтобы устроить провокацию украинским военным

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В ночь на 1 апреля российские кадровые военные и пророссийские боевики обстреляли город Горловку, чтобы устроить провокацию украинским военным

Об этом информируют RegioNews со ссылкой на "Ведомости Донбасса”.

От обстрелов пострадал Центрально-городской район. Больше всего разрушений претерпело Троллейбусно-транспортное управление: там восстановлению не подлежат 7 автобусов и 4 троллейбуса.

Глава оккупационной власти города Иван Приходько подтвердил информацию об обстрелах и обвинил в них военных ВСУ. Местные жители в соцсетях опровергают эту информацию: говорят, что огонь вели российские военные и их сторонники из соседнего с ТТУ квартала. Обстреливать минами район боевики начали задолго до темноты - с 16:00 31 марта. Дислоцировались в районе городской школы № 40.

Как писали RegioNews ранее, по состоянию на утро 01 апреля зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций, погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.