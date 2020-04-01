Ситуація на фронті: один військовий загинув, двоє поранені
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook, передає RegioNews.
Відомо, що збройні формування Російської Федерації здійснювали обстріли із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 11 обстрілів, зокрема біля Красногорівки, на околицях Пісок, а також поблизу Авдіївки.
Обстріли припинились лише надвечір після адекватної відповіді. Біля Широкіного та Гнутового обстріли велися з гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Неподалік Кам’янки, Опитного та Старогнатівки окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета.
Неспокійно було неподалік Новотошківського та Луганського, там позиції українських військ обстріляли із мінометів калібру 82 мм та протитанкового ракетного комплексу.
Один український військовий загинув, ще двоє були поранені. Станом на 31 березня ліквідовано трьох російських окупантів, ще одного було поранено, також знищено ворожу бойову машину піхоти.
Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі зафіксовано сім обстрілів, двоє військових були поранені.
30 березня у зоні бойових дій на Донбасі загинув український боєць 36-річний Володимир Мовчанюк.
- 13:49 01 квітня Уряд схвали доплату в 1000 гривень для пенсіонерів
- 13:40 01 квітня На Чернігівщині госпіталізували третього пацієнта з COVID-19
- 13:32 01 квітня На Хмельниччині відбулася ротація керівників поліції
- 13:26 01 квітня Херсонські депутати виділили 44 мільйони на боротьбу з COVID-19 і підтримали відкриття ринків
- 13:03 01 квітня Хворі на діабет найчастіше помирають від коронавірусу
- 13:02 01 квітня На Буковині за 10 днів захворюваність на коронавірус зросла на 700%, - голова ОДА Осачук
- 09:40 01 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 14:00 25 березня Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів