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01 квітня 2020, 08:45 8

Ситуація на фронті: один військовий загинув, двоє поранені

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01 квітня 2020, 08:45 8
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Станом на ранок 01 квітня зафіксовано 14 обстрілів українських позицій, загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранення
Фото: flickr
Станом на ранок 01 квітня зафіксовано 14 обстрілів українських позицій, загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранення

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook, передає RegioNews.

Відомо, що збройні формування Російської Федерації здійснювали обстріли із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 11 обстрілів, зокрема біля Красногорівки, на околицях Пісок, а також поблизу Авдіївки.

Обстріли припинились лише надвечір після адекватної відповіді. Біля Широкіного та Гнутового обстріли велися з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Кам’янки, Опитного та Старогнатівки окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Неспокійно було неподалік Новотошківського та Луганського, там позиції українських військ обстріляли із мінометів калібру 82 мм та протитанкового ракетного комплексу.

Один український військовий загинув, ще двоє були поранені. Станом на 31 березня ліквідовано трьох російських окупантів, ще одного було поранено, також знищено ворожу бойову машину піхоти.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі зафіксовано сім обстрілів, двоє військових були поранені.

30 березня у зоні бойових дій на Донбасі загинув український боєць 36-річний Володимир Мовчанюк.


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