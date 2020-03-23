Бойовики два дні не пускали ОБСЄ в "ДНР"

21 та 22 березня члени збройних формувань на блокпостах у Донецькій області не пропустили до непідконтрольних урядові районів жодного патруля ОБСЄ

Фото: ОБСЄ

21 та 22 березня члени збройних формувань на блокпостах у Донецькій області не пропустили до непідконтрольних урядові районів жодного патруля ОБСЄ

Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться в звіті ОБСЄ від 22 березня.

Так, вранці 21 березня на блокпості поблизу окупованої Оленівки неозброєний член збройних формувань заборонив патрулю ОБСЄ на 2 автомобілях проїзд, пояснивши це "розпорядженнями від керівництва збройних формувань".

Того ж ранку на блокпості біля Верхньошироківського озброєний бойовик заборонив іншому патрулю проїзд, пояснивши це тим, що "пункт пропуска закритий".

Уранці 22 березня на тому ж блокпості західніше Верхньошироківського озброєний бойовик знову заборонив ще одному патрулю проїзд до непідконтрольних урядові районів, за його твердженнями, через "карантин".

"Через ці недопуски свобода пересування Місії через лінію зіткнення була обмеженою і патрулі СММ не змогли дістатися непідконтрольних урядові районів Донецької області, що завадило виконанню її мандата по всій країні”, - зазначили в ОБСЄ.