11:16  23 березня
НБУ пропонує виплачувати зарплати і пенсії тільки по безналу
12:12  23 березня
Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Раді пропонують визнати незаконним рішення про Консультативну раду
12:43  23 березня
В Києві за добу зафіксовано ще 14 випадків коронавірусу - Кличко
UA | RU
UA | RU
23 березня 2020, 12:25 4

Бойовики два дні не пускали ОБСЄ в "ДНР"

Читайте также
на русском языке
23 березня 2020, 12:25 4
Читайте также на русском языке
21 та 22 березня члени збройних формувань на блокпостах у Донецькій області не пропустили до непідконтрольних урядові районів жодного патруля ОБСЄ
Фото: ОБСЄ
21 та 22 березня члени збройних формувань на блокпостах у Донецькій області не пропустили до непідконтрольних урядові районів жодного патруля ОБСЄ

Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться в звіті ОБСЄ від 22 березня.

Так, вранці 21 березня на блокпості поблизу окупованої Оленівки неозброєний член збройних формувань заборонив патрулю ОБСЄ на 2 автомобілях проїзд, пояснивши це "розпорядженнями від керівництва збройних формувань".

Того ж ранку на блокпості біля Верхньошироківського озброєний бойовик заборонив іншому патрулю проїзд, пояснивши це тим, що "пункт пропуска закритий".

Уранці 22 березня на тому ж блокпості західніше Верхньошироківського озброєний бойовик знову заборонив ще одному патрулю проїзд до непідконтрольних урядові районів, за його твердженнями, через "карантин".

"Через ці недопуски свобода пересування Місії через лінію зіткнення була обмеженою і патрулі СММ не змогли дістатися непідконтрольних урядові районів Донецької області, що завадило виконанню її мандата по всій країні”, - зазначили в ОБСЄ.


ОБСЕ КПВВ бойовики ДНР
Росія скасувала заборону на в'їзд жителям "Л/ДНР"
23 березня 2020, 12:09
Ситуація на Донбасі: окупанти три рази порушили режим "тиші"
23 березня 2020, 08:56
На Донбасі тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування
21 березня 2020, 19:43
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 березня 2020, 10:41
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Андрій Смолій
Геннадій Москаль
Уляна Супрун
Всі блоги »
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »