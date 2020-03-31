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Олександра Василенко
журналіст
31 березня 2020, 12:29 4

На Донбасі загинув український боєць: назвали ім’я

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31 березня 2020, 12:29 4
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30 березня у зоні бойових дій на Донбасі загинув український боєць 36-річний Володимир Мовчанюк
Фото з відкритих джерел
30 березня у зоні бойових дій на Донбасі загинув український боєць 36-річний Володимир Мовчанюк

Про це інформують RegioNews із посиланням на офіційний сайт Вінницької ОДА.

Молодший сержант загинув від влучання снайпера під час виконання бойового завдання у районі селища Первомайське Ясинуватського району Донецької області.

У зоні бойових дій Володимир Мовчанюк із травня 2015 року. Служив за контрактом у 57-й окремій мотопіхотній бригаді ім. кошового отамана Костя Гордієнка.

Народився 11 вересня 1983 року в селі Андрушівка Погребищенського району Вінницької області. Там же загиблого бійця і поховають. Про дату прощання повідомлять окремо. У Володимира Мовчанюка залишилися батьки, він не був одруженим.

Нагадаємо, що за минулу добу збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовослужбовець загинув, троє отримали поранення та один – бойове ураження.

Як інформували RegioNews раніше, 30 березня в Донецькій області поблизу населеного пункту Шуми відбувся бій між українськими військовими і збройними формуваннями Російської Федерації. Як наслідок – поранені двоє українських солдат, щодо бойовиків інформації немає.


Автор(и) статті: Олександра Василенко

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