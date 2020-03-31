На Луганщині український військовий підірвався на міні
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на штаб Операції об'єднаних сил.
"За попередніми даними, міна була російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, воїну надали належну медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я тяжкий.
При цьому у штабі наголосили, що застосування таких боєприпасів вкотре підтверджує, що російські окупанти відверто нехтують вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій.
Нагадаємо, 30 березня збройні формування Росії 14 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий загинув, троє отримали поранення та один – бойове ураження.
ДОВІДКА: Війна на Донбасі почалася російськими загонами, які вторглися у квітні 2014 року на територію українського Донбасу після захоплення Російською Федерацією Криму, серії проросійських виступів в Україні і проголошення "державних суверенітетів" ДНР та ЛНР. Конфлікт має характер міжнародного і став продовженням російської збройної агресії проти України. За географічним масштабом є локальним і охоплює частини Донецької і Луганської областей України.
Попри численні факти участі Збройних сил РФ та докази причетності Росії до війни, офіційно Росія не визнає факту свого вторгнення в Україну, тому з українського боку війна розглядається як неоголошена. Ряд українських політиків називає війну на сході України "гібридною війною" Росії проти України. Юридично на сході України триває Антитерористична операція, яка з 2018 року має назву Операція Об'єднаних Сил. Російська влада неодноразово заявляла про своє несприйняття Антитерористичної операції й вимагала її припинення та початку переговорів з бойовиками.
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