Бій під Шумами: поранено двох українських військових

30 березня в Донецькій області поблизу населеного пункту Шуми відбувся бій між українськими військовими і збройними формуваннями Російської Федерації. Як наслідок – поранені двоє українських солдат, щодо бойовиків інформації немає

Фото: pixabay.com

30 березня в Донецькій області поблизу населеного пункту Шуми відбувся бій між українськими військовими і збройними формуваннями Російської Федерації. Як наслідок – поранені двоє українських солдат, щодо бойовиків інформації немає

Про це повідомляє прессцентр штабу операції Об’єднаних сил, передає RegioNews. У відомстві зазначили, що бойовики обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поранених доставили до військово-медичного закладу та надали медичну допомогу. Військовослужбовці Збройних Сил України дали відсіч бойовикам. Яке саме озброєння застосували українські військові не повідомляється. #ООС #Операція_ОС Сьогодні, 30 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре нехтуючи Мінськими... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 30 березня 2020 р. Нагадаємо, у суботу, 28 березня, під обстрілами бойовиків отримали поранення також двоє українських військовослужбовців.

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