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30 березня 2020, 12:02 11

Бій під Шумами: поранено двох українських військових

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30 березня 2020, 12:02 11
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30 березня в Донецькій області поблизу населеного пункту Шуми відбувся бій між українськими військовими і збройними формуваннями Російської Федерації. Як наслідок – поранені двоє українських солдат, щодо бойовиків інформації немає
Фото: pixabay.com
30 березня в Донецькій області поблизу населеного пункту Шуми відбувся бій між українськими військовими і збройними формуваннями Російської Федерації. Як наслідок – поранені двоє українських солдат, щодо бойовиків інформації немає

Про це повідомляє прессцентр штабу операції Об’єднаних сил, передає RegioNews.

У відомстві зазначили, що бойовики обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поранених доставили до військово-медичного закладу та надали медичну допомогу.

Військовослужбовці Збройних Сил України дали відсіч бойовикам. Яке саме озброєння застосували українські військові не повідомляється.

#ООС #Операція_ОС Сьогодні, 30 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре нехтуючи Мінськими...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 30 березня 2020 р.

Нагадаємо, у суботу, 28 березня, під обстрілами бойовиків отримали поранення також двоє українських військовослужбовців.


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