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Александра Василенко
журналист
31 марта 2020, 12:29 4

На Донбассе погиб украинский боец: назвали имя

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31 марта 2020, 12:29 4
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30 марта в зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский боец 36-летний Владимир Мовчанюк
Фото из открытых источников
30 марта в зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский боец 36-летний Владимир Мовчанюк

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальный сайт Винницкой ОГА.

Младший сержант погиб от попадания снайпера во время выполнения боевого задания в районе поселка Первомайское Ясиноватского района Донецкой области.

В зоне боевых действий Владимир Мовчанюк с мая 2015 года. Служил по контракту в 57-й отдельной мотопехотной бригаде им. кошевого атамана Костя Гордиенко.

Родился 11 сентября 1983 года в селе Андрушевка Погребищенского района Винницкой области. Там же погибшего бойца и похоронят. О дате прощания сообщат отдельно. У Владимира Мовчанюка остались родители, он не был женат.

Напомним, что за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и один – боевое поражение.

Как информировали RegioNews ранее, 30 марта в Донецкой области вблизи населенного пункта Шумы состоялся бой между украинскими военными и вооруженными формированиями Российской Федерации. Как следствие – ранены двое украинских солдат, относительно боевиков информации нет.

Автор(ы) статьи: Александра Василенко

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