Мирна мешканка поранена під обстрілом бойовиків в Донецькій області
27 березня окупанти зі стрілецької зброї обстріляли житловий сектор неподалік Авдіївської промзони, в результаті чого 65-річна громадянка отримала кульове поранення в ногу
27 березня окупанти зі стрілецької зброї обстріляли житловий сектор неподалік Авдіївської промзони, в результаті чого 65-річна громадянка отримала кульове поранення в ногу
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Жінку доставили до міської лікарні м. Авдіївка та надали кваліфіковану допомогу. Стан потерпілої задовільний, загрози життю не має. Поліція з’ясовує обставини.
"Своїми діями окупанти вкотре знехтували правилами ведення бойових дій, визначених Міжнародним гуманітарним правом, та продемонстрували цинічне ставлення до життя і здоров’я беззахисних мирних мешканців”, - зазначили в ООС.
Нагадаємо, 26 березня бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції в зоні ООС із застосуванням заборонених мінометів.
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