Бой под Шумами: ранены двое украинских военных
30 марта в Донецкой области возле населенного пункта Шумы произошло боестолкновение между украинскими военными и вооруженными формированиями Российской Федерации. Как следствие - ранены двое украинских солдат, по боевикам информации нет
30 марта в Донецкой области возле населенного пункта Шумы произошло боестолкновение между украинскими военными и вооруженными формированиями Российской Федерации. Как следствие - ранены двое украинских солдат, по боевикам информации нет
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает RegioNews.
В ведомстве отметили, что боевики обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Раненых доставили в военно-медицинское учреждение и оказали медицинскую помощь.
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины дали отпор боевикам. Какое именно вооружение применили украинские военные не сообщается.
#ООС #Операція_ОС Сьогодні, 30 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре нехтуючи Мінськими...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 30 березня 2020 р.
Напомним, в субботу, 28 марта, под обстрелами боевиков были ранены также двое украинских военнослужащих.
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