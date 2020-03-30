Бой под Шумами: ранены двое украинских военных

30 марта в Донецкой области возле населенного пункта Шумы произошло боестолкновение между украинскими военными и вооруженными формированиями Российской Федерации. Как следствие - ранены двое украинских солдат, по боевикам информации нет

Фото: pixabay.com

30 марта в Донецкой области возле населенного пункта Шумы произошло боестолкновение между украинскими военными и вооруженными формированиями Российской Федерации. Как следствие - ранены двое украинских солдат, по боевикам информации нет

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает RegioNews. В ведомстве отметили, что боевики обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Раненых доставили в военно-медицинское учреждение и оказали медицинскую помощь. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины дали отпор боевикам. Какое именно вооружение применили украинские военные не сообщается. #ООС #Операція_ОС Сьогодні, 30 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре нехтуючи Мінськими... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 30 березня 2020 р. Напомним, в субботу, 28 марта, под обстрелами боевиков были ранены также двое украинских военнослужащих.

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