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30 марта 2020, 12:02 11

Бой под Шумами: ранены двое украинских военных

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30 марта 2020, 12:02 11
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30 марта в Донецкой области возле населенного пункта Шумы произошло боестолкновение между украинскими военными и вооруженными формированиями Российской Федерации. Как следствие - ранены двое украинских солдат, по боевикам информации нет
Фото: pixabay.com
30 марта в Донецкой области возле населенного пункта Шумы произошло боестолкновение между украинскими военными и вооруженными формированиями Российской Федерации. Как следствие - ранены двое украинских солдат, по боевикам информации нет

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает RegioNews.

В ведомстве отметили, что боевики обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Раненых доставили в военно-медицинское учреждение и оказали медицинскую помощь.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины дали отпор боевикам. Какое именно вооружение применили украинские военные не сообщается.

#ООС #Операція_ОС Сьогодні, 30 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре нехтуючи Мінськими...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 30 березня 2020 р.

Напомним, в субботу, 28 марта, под обстрелами боевиков были ранены также двое украинских военнослужащих.


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