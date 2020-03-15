В Славянске два подозрения на коронавирус

С подозрением на коронавирус госпитализировали двух местных жителей

С подозрением на коронавирус госпитализировали двух местных жителей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Славянского городского совета.

Вчера, 14 марта, двое жителей Славянска были госпитализированы в инфекционное отделение в городе Константиновка с подозрением на инфекцию, вызванную вирусом COVID-19.

Биоматериал отправлен для лабораторных исследований в города. Их результаты ожидаются в понедельник, 16 марта.

Сейчас медицинскими работниками осуществляются мероприятия по выявлению контактных лиц и их изоляции.

Хронику коронавируса в Украине можно прочитать тут.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.