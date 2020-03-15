15:38  15 марта
На избирательных участках Харьковщины сеют коронавирусную панику
12:57  15 марта
Украина прекращает железнодорожное сообщение с другими странами до конца карантина
15:27  15 марта
Зима пришла: в Карпатах выпало более метра снега
UA | RU
UA | RU
15 марта 2020, 11:11 28

В Славянске два подозрения на коронавирус

Читайте також
українською мовою
15 марта 2020, 11:11 28
Читайте також українською мовою
С подозрением на коронавирус госпитализировали двух местных жителей
С подозрением на коронавирус госпитализировали двух местных жителей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Славянского городского совета.

Вчера, 14 марта, двое жителей Славянска были госпитализированы в инфекционное отделение в городе Константиновка с подозрением на инфекцию, вызванную вирусом COVID-19.

Биоматериал отправлен для лабораторных исследований в города. Их результаты ожидаются в понедельник, 16 марта.

Сейчас медицинскими работниками осуществляются мероприятия по выявлению контактных лиц и их изоляции.

Хронику коронавируса в Украине можно прочитать тут.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.


коронавірус
Украинцы, которые отдыхали в Египте, будут отбывать карантин
15 марта 2020, 10:55
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
15 марта 2020, 16:22
Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
15 марта 2020, 16:22
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Юрий Бутусов
Все блоги »
Фитнес-зал Lime: кому в Житомире карантин неписаный
13 марта 2020, 17:27
Женские бои в Харькове. Коронавирус и подруга губернатора мешают Светличной стать нардепом
13 марта 2020, 16:43
Все публикации »
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »