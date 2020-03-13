Україна закриває в'їзд жителям окупованого Донбасу
Як передає RegioNews, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 13 березня на виїзному засіданні Кабінету міністрів.
За його словами, пункти пропуску будуть закривати, але ті українці, які повертаються додому, зможуть проїхати. Він також уточнив, що не всі пункти пропуску будуть закриті, їх список погоджуватимуть на РНБО.
"100% обмежать перетин для іноземців ... і людей з реєстрацією в" ДНР / ЛНР "теж не пускатимуть через КПВВ", - додав Аваков.
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Нагадаємо, раніше Аваков заявив, що в Горлівці Донецької області зареєстровано 12 випадків короновіруса.
Станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.
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