Украина закрывает въезд жителям оккупированного Донбасса
Как передает RegioNews, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков 13 марта на выездном заседании Кабинета министров.
По его словам, пункты пропуска будут закрывать, но те украинцы, которые возвращаются домой, смогут проехать. Он также уточнил, что не все пункты пропуска будут закрыты, их список будут согласовывать на СНБО.
"100% ограничат пересечение для иностранцев… и людей с регистрацией в "ДНР/ЛНР" тоже не будут пускать через КПВВ", - добавил Аваков.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, ранее Аваков заявил, что в Горловке Донецкой области зарегистрировано 12 случаев короновируса.
По состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.
- 14:10 13 марта Суд отпустил капитана танкера Delfi под личное обязательство
- 14:08 13 марта В Словении застряли автобусы с украинцами, которые возвращались из Италии домой
- 13:48 13 марта Зеленский сменил состав СНБО
- 13:42 13 марта Из аэропорта "Борисполь" пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок
- 13:40 13 марта Профильный комитет будет способствовать антикоррупционной реформе градостроительства - Клочко
- 13:38 13 марта В "ЛНР" 14 человек с подозрением на коронавирус поместили на "домашний" карантин
- 13:05 13 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера