Украина закрывает въезд жителям оккупированного Донбасса

Украина из-за карантина по коронавирусу запрещает въезд жителям оккупированного Донбасса. Список пунктов пропуска, которые продолжат работать на государственной границе, еще согласовывается

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Украина из-за карантина по коронавирусу запрещает въезд жителям оккупированного Донбасса. Список пунктов пропуска, которые продолжат работать на государственной границе, еще согласовывается

Как передает RegioNews, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков 13 марта на выездном заседании Кабинета министров.

По его словам, пункты пропуска будут закрывать, но те украинцы, которые возвращаются домой, смогут проехать. Он также уточнил, что не все пункты пропуска будут закрыты, их список будут согласовывать на СНБО.

"100% ограничат пересечение для иностранцев… и людей с регистрацией в "ДНР/ЛНР" тоже не будут пускать через КПВВ", - добавил Аваков.

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Напомним, ранее Аваков заявил, что в Горловке Донецкой области зарегистрировано 12 случаев короновируса.

По состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.