Їздила містом і фотографувала цілі для РФ: на Дніпропетровщині затримали агентку

Фото: СБУ

СБУ затримала на Дніпропетровщині жінку, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, вона збирала інформацію про оборонні підприємства та громадські організації, які постачають спорядження українським військовим, для коригування російських ракетно-дронових атак.

Під прицілом підозрюваної були військові та волонтерські об’єкти Дніпра й області. Співробітники СБУ задокументували її діяльність і затримали за місцем проживання.

Правоохоронці встановили, що затримана – мешканка Донеччини, яка у вересні 2025 року переїхала до Дніпропетровської області. До уваги російських спецслужб вона потрапила через знайомих із тимчасово окупованої території на сході України.

Після вербування жінка пішки або громадським транспортом об’їжджала місцевість, фотографувала та знімала на відео об’єкти, які, на її думку, могли використовуватися для потреб українського війська.

Крім того, вона фіксувала наслідки попередніх російських обстрілів регіону та передавала зібрану інформацію російським кураторам.

Під час обшуку в підозрюваної вилучили смартфон із доказами ймовірної співпраці з РФ.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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