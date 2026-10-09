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09 жовтня 2026, 13:35

На Київщині росіяни руками підлітків хотіли влаштувати диверсію

09 жовтня 2026, 13:35
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Фото: СБУ
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Росіяни на Київщині завербували неповнолітніх. СБУ викрили спробу ворога вчинити диверсію

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Росіяни видавали себе за працівників СБУ. Таким чином вони змусили 17-річного хлопця підпалити автоколону вантажівок місцевої логістичної компанії. Також вони доручили підлітку придбати упаковку з шурупами, закласти її в схрон та відправити геолокацію схованки куратору з РФ.

За цими координатами повинен був прийти інший 16-річний житель, завербований росіянами від нібито СБУ, забрати звідти тайникашурупи та розсипати їх на одному з автошляхів столичного регіону, щоб тимчасово заблокувати проїзд вантажного автотранспорту.

Обох підлітків росіяни завербували, коли ті шукали близькі стосунки в Telegram. Для вербування росіяни використовували фейкові сторінки дівчат.

17-річний хлопець вже отримав підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Львівщині викрили місцевого жителя, який виявився агентом РФ. Тепер йому загрожує в'язниця.

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