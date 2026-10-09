На Київщині росіяни руками підлітків хотіли влаштувати диверсію
Росіяни на Київщині завербували неповнолітніх. СБУ викрили спробу ворога вчинити диверсію
Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.
Росіяни видавали себе за працівників СБУ. Таким чином вони змусили 17-річного хлопця підпалити автоколону вантажівок місцевої логістичної компанії. Також вони доручили підлітку придбати упаковку з шурупами, закласти її в схрон та відправити геолокацію схованки куратору з РФ.
За цими координатами повинен був прийти інший 16-річний житель, завербований росіянами від нібито СБУ, забрати звідти тайникашурупи та розсипати їх на одному з автошляхів столичного регіону, щоб тимчасово заблокувати проїзд вантажного автотранспорту.
Обох підлітків росіяни завербували, коли ті шукали близькі стосунки в Telegram. Для вербування росіяни використовували фейкові сторінки дівчат.
17-річний хлопець вже отримав підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, що на Львівщині викрили місцевого жителя, який виявився агентом РФ. Тепер йому загрожує в'язниця.