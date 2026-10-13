Ездила по городу и фотографировала цели для РФ: на Днепропетровщине задержали агентку
СБУ задержала на Днепропетровщине женщину, подозреваемую в сотрудничестве с российскими спецслужбами
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, она собирала информацию об оборонных предприятиях и общественных организациях, поставляющих снаряжение украинским военным, для корректировки российских ракетно-дроновых атак.
Под прицелом подозреваемой находились военные и волонтерские объекты Днепра и области. Сотрудники СБУ задокументировали ее деятельность и задержали по месту жительства.
Правоохранители установили, что задержанная – жительница Донецкой области, которая в сентябре 2025 года переехала в Днепропетровскую область. Вниманию российских спецслужб она попала из-за знакомых с временно оккупированной территории на востоке Украины.
После вербовки женщина пешком или общественным транспортом объезжала местность, фотографировала и снимала на видео объекты, которые, по ее мнению, могли использоваться для нужд украинской армии.
Кроме того, она фиксировала последствия предыдущих обстрелов региона и передавала собранную информацию российским кураторам.
Во время обыска у подозреваемой изъяли смартфон с доказательствами предполагаемого сотрудничества с РФ.
Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения.
Подозреваемая находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Ровно студент готовил подрыв автобуса с военными. Для выполнения задания агент заложил самодельное взрывное устройство под автобус, а напротив парковочного места установил замаскированную под коробку из-под сока камеру с удаленным доступом.