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13 октября 2026, 10:56

Ездила по городу и фотографировала цели для РФ: на Днепропетровщине задержали агентку

13 октября 2026, 10:56
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Фото: СБУ
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СБУ задержала на Днепропетровщине женщину, подозреваемую в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, она собирала информацию об оборонных предприятиях и общественных организациях, поставляющих снаряжение украинским военным, для корректировки российских ракетно-дроновых атак.

Под прицелом подозреваемой находились военные и волонтерские объекты Днепра и области. Сотрудники СБУ задокументировали ее деятельность и задержали по месту жительства.

Правоохранители установили, что задержанная – жительница Донецкой области, которая в сентябре 2025 года переехала в Днепропетровскую область. Вниманию российских спецслужб она попала из-за знакомых с временно оккупированной территории на востоке Украины.

После вербовки женщина пешком или общественным транспортом объезжала местность, фотографировала и снимала на видео объекты, которые, по ее мнению, могли использоваться для нужд украинской армии.

Кроме того, она фиксировала последствия предыдущих обстрелов региона и передавала собранную информацию российским кураторам.

Во время обыска у подозреваемой изъяли смартфон с доказательствами предполагаемого сотрудничества с РФ.

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения.

Подозреваемая находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Ровно студент готовил подрыв автобуса с военными. Для выполнения задания агент заложил самодельное взрывное устройство под автобус, а напротив парковочного места установил замаскированную под коробку из-под сока камеру с удаленным доступом.

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Днепропетровская область СБУ сотрудничество с врагом спецслужбы агент рф
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